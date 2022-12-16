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Севастьянов: «Сейчас мы находимся у огорода, который распахал Мутко»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший президент Псковской федерации футбола Александр Севастьянов высказался о работе, которую проделал экс-президент РФС Виталий Мутко.

«Мне кажется, активно футбол у нас развивался под руководством Виталия Мутко. И сейчас мы у огорода, который распахал и подготовил Виталий Леонтьевич со своей командой. Из нынешних проектов РФС мне симпатична Юношеская футбольная лига, этот проект надо было делать и расширять. Что, в общем, и происходит. Думаю, нельзя говорить о стагнации в развитии нашего футбола, есть шаги вперед», — приводит слова Севастьянова «РБ Спорт».

Виталий Мутко был президентом РФС с 2005 по 2009 год и с 2015 по 2018 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-sevast-yanov-sejchas-my-nahodimsya-u-ogoroda-kotory-j-raspahal-mutko/
РПЛ
РФС
Виталий Мутко
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2
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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Зенит

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