Агент Барбоза: «Витории было бы интересно снова поработать в РПЛ»

Агент Паулу Барбоза сообщил, что португальский тренер Руй Витория в будущем может вернуться в Россию.

«Думаю, Витории было бы интересно снова поработать в России, он оставил о себе хорошее имя. Все возможно. Он мог бы возглавить любой клуб. Работа в «Спартаке» — это всегда непросто, все это понимают. Витория попал не в самый лучший период в истории «Спартака». Он хотел большего, ему просто не дали времени. Но своим достижением в Лиге Европы он всем показал, что он отличный тренер. Ему было бы интересно снова поработать в РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Барбозу.

Витория возглавлял «Спартак» с мая 2021 года по декабрь 2021 года.

В настоящее время 52-летний специалист является главным тренером сборной Египта.