«Спартак» примет «Динамо» 8 апреля

РПЛ представила календарь матчей 21-го и 22-го туров.

Московское дерби «Спартак» — «Динамо» в 22-м туре пройдет в субботу, 8 апреля. Начало встречи — в 19:30.

В игре первого круга в 6-м туре бело-голубые на своем поле победили красно-белых с минимальным счетом благодаря голу Константина Тюкавина.