Стало известно расписание 21-го и 22-го туров РПЛ

Пресс-служба российской премьер-лиги на своем официальном сайте опубликовала расписание 21-го и 22-го туров чемпионата России. Лидер РПЛ «Зенит» проведет игры с «Уралом» и «Локомотивом».

После паузы на матчи национальных команд — сборную России ждут встречи с Ираном (23 марта) и Ираком (предварительно 26 марта) — РПЛ вернется играми в субботу, 1 апреля.

Кроме того, РФС назвал даты проведения полуфинальных матчей FONBET Кубка России: встречи пройдут 4,5 и 6 апреля.

21-й тур

1 апреля (суббота)

14:00 «Пари НН» — «Локомотив»

14:00 «Динамо» — «Сочи»

16:30 «Спартак» — «Ахмат»

19:00 «Зенит» — «Урал»

2 апреля (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» — «Оренбург»

14:00 «Химки» — «Краснодар»

16:30 «Факел» — ЦСКА

19:00 «Ростов» — «Торпедо»

22-й тур

8 апреля (суббота)

14:00 «Торпедо» — «Факел»

16:30 «Ахмат» — «Урал»

19:30 «Спартак» — «Динамо»

9 апреля (воскресенье)

14:00 «Сочи» — «Крылья Советов»

16:30 ЦСКА — «Химки»

19:00 «Краснодар» — «Пари НН»

20:00 «Локомотив» — «Зенит»

10 апреля (понедельник)

17:00 «Оренбург» — «Ростов»

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 19 матчей. «Спартак» располагается на 2-й строчке с 40 очками за 20 игр. «Ростов» — 3-й с 38 очками за 19 матчей.