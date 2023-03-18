Стало известно расписание 21-го и 22-го туров РПЛ
Пресс-служба российской премьер-лиги на своем официальном сайте опубликовала расписание 21-го и 22-го туров чемпионата России. Лидер РПЛ «Зенит» проведет игры с «Уралом» и «Локомотивом».
После паузы на матчи национальных команд — сборную России ждут встречи с Ираном (23 марта) и Ираком (предварительно 26 марта) — РПЛ вернется играми в субботу, 1 апреля.
Кроме того, РФС назвал даты проведения полуфинальных матчей FONBET Кубка России: встречи пройдут 4,5 и 6 апреля.
21-й тур
1 апреля (суббота)
14:00 «Пари НН» — «Локомотив»
14:00 «Динамо» — «Сочи»
16:30 «Спартак» — «Ахмат»
19:00 «Зенит» — «Урал»
2 апреля (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» — «Оренбург»
14:00 «Химки» — «Краснодар»
16:30 «Факел» — ЦСКА
19:00 «Ростов» — «Торпедо»
22-й тур
8 апреля (суббота)
14:00 «Торпедо» — «Факел»
16:30 «Ахмат» — «Урал»
19:30 «Спартак» — «Динамо»
9 апреля (воскресенье)
14:00 «Сочи» — «Крылья Советов»
16:30 ЦСКА — «Химки»
19:00 «Краснодар» — «Пари НН»
20:00 «Локомотив» — «Зенит»
10 апреля (понедельник)
17:00 «Оренбург» — «Ростов»
На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 19 матчей. «Спартак» располагается на 2-й строчке с 40 очками за 20 игр. «Ростов» — 3-й с 38 очками за 19 матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3