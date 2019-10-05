«Спартака» прилетел в Краснодар на матч 12-го тура чемпионата России против «Краснодара». Игра пройдет в воскресенье, 6 октября, на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 19.00 (мск).

«Спартак» с 14 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 4-я строчка и 23 балла.

29 октября руководство москвичей объявило об отставке Олега Кононова после поражения красно-белых от «Оренбурга» (1:2) в матчей 11-го тура чемпионата России.

?? «Спартак» прилетел в Краснодар



Сегодня днем после тренировки в Тарасовке красно-белые отправились в аэропорт Шереметьево, откуда вылетели в Краснодар.



? Завтра «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.#КраснодарСпартак pic.twitter.com/eIeayJEFjH — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 5, 2019

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