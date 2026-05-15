«Спартак» пригласил Циципаса на матч команды: «Осталось появиться в Москве»

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев рассказал «СЭ» о приглашении болельщика красно-белых, теннисиста Стефаноса Циципаса на матч команды.

«Когда увидим Циципаса на трибуне? Надеюсь, когда он будет в Москве и это совпадет с нашим матчем. Он приглашен. Осталось появиться в Москве», — сказал Соловьев «СЭ».

27-летний грек является внуком бывшего нападающего «Спартака» и сборной СССР Сергея Сальникова.

«Спартак» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет 17 мая и начнется в 18.00 мск.

Ранее пивоваренная компания «Балтика» стала официальным партнером «Спартака». Стороны заключили соглашение до 2027 года.

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