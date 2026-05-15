РПЛ единогласно проголосовала за Зырянова и Сафиуллина в качестве кандидатов в исполком РФС

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил «СЭ», что представители РПЛ выбрали председателя правления «Зенита» Константина Зырянова и президента «Рубина» Марата Сафиуллина кандидатами от лиги в состав исполкома РФС.

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Сегодня было очередное собрание. В повестке было три вопроса, в том числе определение кандидатов в исполком РФС. Мы решили, что Зырянов и Сафиуллин являются достойными кандидатами от нас. Лига проголосовала единогласно, поддержав эти кандидатуры», — сказал Газизов «СЭ».