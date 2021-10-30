Сергей Белоголовцев: «Спартак» не проиграл — уже хорошо"
Известный шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал итог матча 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:1) и высказался о причинах проблем клуба.
— Я считаю, что если бы «Спартак» сегодня победил, то это было бы несправедливо по отношению к футболу и «Ростову». Ничья — абсолютно закономерный результат, и сетовать на то, что нам опять повезло... Все случилось даже более благоприятной, чем можно было бы на это рассчитывать. Не проиграли — уже хорошо.
— С чем связываете последние неудачи «Спартака»?
— Связываю с ужасной работой, а точнее неработой. «Спартак» говорил о столетии, что он будет бороться за золото, что им предстоит два фронта борьбы... Зарема Салихова уже вообще начала обсуждать в соцсетях то, как она потратит деньги, которые «Спартак» получил от выхода в Лигу чемпионов — это было чудовищно смешно. У «Спартака» абсолютно нет состава, а покупка Корфрие — это подачка тренеру и насмешка над болельщиками. «Спартак» не готов играть с командами, которые даже находятся в РПЛ.
Красно-белые с 18 очками занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
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