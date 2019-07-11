"Спартак" предложил за Гильерме 500 тысяч евро

По информации "СЭ", "Спартак" предложил за вратаря "Локомотива" Гильерме 500 тысяч евро. Сегодня красно-белые прислали в "Локо" официальное предложение по футболисту, контракт с которым у железнодорожников истекает в конце декабря.

По информации "СЭ", "Спартак" достиг договоренности с 33-летним голкипером по личному контракту – соглашение на три года с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон. При этом премия за подписание соглашения составит еще 3 миллиона евро, а агентская комиссия – тоже 3 миллиона евро в сумме, по 1 миллиону за каждый год.

Напомним, Гильерме выступает за "Локо" с 2007 года. В составе красно-зеленых он становился чемпионом России, выигрывал Кубок России (трижды) и Суперкубок-2019. (Сергей Егоров)