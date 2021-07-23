Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» предложил почти пять миллионов евро за бразильского защитника

11:40
Теги:

«Спартак» может приобрести защитника «Атлетико Минейро» Гугу, информирует Rapidonoar. Как отмечается, красно-белые предложил за 22-летнего игрока 30 миллионов бразильских реалов (4,9 миллиона евро).

Напомним, в прошлом году уже сообщалось об интересе «Спартака» к Гугу. В августе московский клуб якобы предложил за бразильца 4,5 миллиона евро.

В этом году Гугу провел 18 матчей и забил один мяч.

24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона Тинькофф чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://rapidonoar.com.br/curtas-do-esporte-23/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть?
Как на людей повлияет Золотое полнолуние с 24 по 26 июня
В Казани девушка передала курьеру деньги с запиской о помощи
Московским врачам предъявили обвинение по делу о торговле детьми
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы