«Спартак» предложил почти пять миллионов евро за бразильского защитника
11:40
«Спартак» может приобрести защитника «Атлетико Минейро» Гугу, информирует Rapidonoar. Как отмечается, красно-белые предложил за 22-летнего игрока 30 миллионов бразильских реалов (4,9 миллиона евро).
Напомним, в прошлом году уже сообщалось об интересе «Спартака» к Гугу. В августе московский клуб якобы предложил за бразильца 4,5 миллиона евро.
В этом году Гугу провел 18 матчей и забил один мяч.
24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона Тинькофф чемпионата России.
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