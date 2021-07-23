«Спартак» предложил почти пять миллионов евро за бразильского защитника

«Спартак» может приобрести защитника «Атлетико Минейро» Гугу, информирует Rapidonoar. Как отмечается, красно-белые предложил за 22-летнего игрока 30 миллионов бразильских реалов (4,9 миллиона евро).

Напомним, в прошлом году уже сообщалось об интересе «Спартака» к Гугу. В августе московский клуб якобы предложил за бразильца 4,5 миллиона евро.

В этом году Гугу провел 18 матчей и забил один мяч.

24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона Тинькофф чемпионата России.