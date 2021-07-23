Агент Смольникова отреагировал на информацию о подписании игрока контракта с тульским «Арсеналом»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника Игоря Смольникова, рассказал «СЭ» о будущем своего клиента.

«Договоренность с клубом достигнута. Какой это клуб, до официального объявления сказать не могу», — сказал Маньяков «СЭ».

Ранее Eurostavka сообщала, что Игорь Смольников подписал контракт с тульским «Арсеналом» до конца сезона-2021/22

Смольников выступал за «Краснодар» с августа 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел за «быков» 32 матча и отдал одну результативную передачу. 8 июня стало известно, что клуб расторг контракт с 32-летним россиянином