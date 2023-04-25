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«Спартак» пожелал скорейшего выздоровления Боржесу, который получил травму при столкновении с Джикией

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кади Боржес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику «Краснодара» (4:3) Кади Боржесу, который получил травму при столкновении с Георгием Джикией в 24-м туре РПЛ.

Георгий Джикия помогает Кади Боржесу. Боржеса заменили после тяжелого столкновения, Джикия вытащил язык хавбеку «Краснодара»

«Во вчерашнем матче полузащитник «Краснодара» Кади Боржес получил серьезную травму — переломы лицевой части черепа и сотрясение мозга. От лица всей команды желаем Кади скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» — говорится в заявлении клуба.

«СЭ» ранее сообщал, у Боржеса подозрение на перелом лицевой кости. «Краснодар» пока не опубликовал информацию о состоянии игрока.

В текущем сезоне бразилец провел 7 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Кади Боржес
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Урал
 - : -
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Спартак – Ростов
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 - : -
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