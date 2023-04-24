У Кади Боржеса подозрение на перелом лицевой кости

По информации «СЭ», у полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса подозрение на перелом лицевой кости после травмы в матче со «Спартаком» в 24-м туре РПЛ.

В начале второго тайма бразилец столкнулся Георгием Джикией, после чего защитник красно-белых вытащил язык сопернику. После этого эпизода Кади на носилках унесли с поля.

В текущем сезоне бразилец провел 7 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.