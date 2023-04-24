Боржеса заменили после тяжелого столкновения, Джикия вытащил язык хавбеку «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес был заменен после столкновения с защитником «Спартака» Георгием Джикией во время матча 24-го тура РПЛ.

Во время игрового столкновения бразилец ударился виском об защитника красно-белых. Полузащитник «Краснодара» упал на поле и лежал без движения.

Капитан «Спартака» Джикия первый пришел на помощь Боржесу и вытащил язык хавбеку, который мог потерять сознание.

После эпизода бразилец пришел в себя и его увезли с поля на электро-каре. Вместо него вышел Алексей Ионов.