Агент опроверг возможный переход Горшкова в «Спартак»

Павел Андреев, агент защитника самарских «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к его клиенту со стороны «Спартака».

«Горшков может перейти в «Спартак»? Я даже комментировать это не буду. Смешно просто. Илья — игрок «Крыльев Советов», на этом все», — сказал Андреев «СЭ».

В нынешнем сезоне Горшков провел 22 официальных матча за «Крылья Советов», в которых отличился одним забитым мячом.