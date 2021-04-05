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«Спартак» после победы ответил «Ростову» отрывком из сериала «Острые козырьки»

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«Спартак» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Ростов» со счетом 3:2.

После матча московский клуб в Twitter опубликовал отрывок из популярного сериала «Острые козырьки», отсылки к которому ростовчане делали в своих роликах перед игрой.

После этого матча «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита», у которого матч в запасе, на одно очко. «Ростов» с 37 очками — на восьмой строчке.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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