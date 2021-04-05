«Спартак» после победы ответил «Ростову» отрывком из сериала «Острые козырьки»

«Спартак» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Ростов» со счетом 3:2.

После матча московский клуб в Twitter опубликовал отрывок из популярного сериала «Острые козырьки», отсылки к которому ростовчане делали в своих роликах перед игрой.

После этого матча «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита», у которого матч в запасе, на одно очко. «Ростов» с 37 очками — на восьмой строчке.