«Спартак» пошутил над задержкой времени от Ещенко в матче с «Ростовом»
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«Спартак» опубликовал момент выхода защитника Андрея Ещенко на поле в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:2).
«Блестящая задержка времени от Андрея Ещенко. Лучше сегодня вы ничего уже не увидите», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Блестящая задержка времени от Андрея Ещенко ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 4, 2021
Лучше сегодня вы ничего уже не увидите ? pic.twitter.com/hZeLm2qZyK
После этого матча «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита», у которого матч в запасе, на одно очко. «Ростов» с 37 очками — на восьмой строчке.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
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