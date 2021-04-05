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«Спартак» пошутил над задержкой времени от Ещенко в матче с «Ростовом»

00:54
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«Спартак» опубликовал момент выхода защитника Андрея Ещенко на поле в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:2).

«Блестящая задержка времени от Андрея Ещенко. Лучше сегодня вы ничего уже не увидите», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

После этого матча «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита», у которого матч в запасе, на одно очко. «Ростов» с 37 очками — на восьмой строчке.

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