Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Первушин: «Для нашей новой команды поражение от ЦСКА со счетом 1:2 — это шаг вперед»

22:56
Теги:

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Не могу сказать, что поражение обидное. Поздравил ребят в раздевалке, потому что ребята отдавались и очень хотели добиться результата. Для нашей новой команды поражение от ЦСКА со счетом 1:2 — это шаг вперед. Ребята — молодцы, старались и боролись. Предыдущие игры всегда можно делить на первый и второй таймы. Это объяснимо, так как не хватало функциональной подготовки, но перерыв на матчи сборных сказался для нас в лучшую сторону.

У меня спрашивают, зачем мы участвует в чемпионате. Сегодня мы ответили на этот вопрос. Стадион в Саранске — один из лучших, очень уютный и красивый. Плюс количество болельщиков. Мы играем для них. Наверное, у ЦСКА больше фанатов сегодня было. Но все равно с фанатами играть приятнее. Также спасибо работникам стадиона, которые прекрасно подготовили поле", — сказал Первушин на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал «Тамбова».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=KrNBknfehPY

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...