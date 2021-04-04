Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Не могу сказать, что поражение обидное. Поздравил ребят в раздевалке, потому что ребята отдавались и очень хотели добиться результата. Для нашей новой команды поражение от ЦСКА со счетом 1:2 — это шаг вперед. Ребята — молодцы, старались и боролись. Предыдущие игры всегда можно делить на первый и второй таймы. Это объяснимо, так как не хватало функциональной подготовки, но перерыв на матчи сборных сказался для нас в лучшую сторону.

У меня спрашивают, зачем мы участвует в чемпионате. Сегодня мы ответили на этот вопрос. Стадион в Саранске — один из лучших, очень уютный и красивый. Плюс количество болельщиков. Мы играем для них. Наверное, у ЦСКА больше фанатов сегодня было. Но все равно с фанатами играть приятнее. Также спасибо работникам стадиона, которые прекрасно подготовили поле", — сказал Первушин на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал «Тамбова».