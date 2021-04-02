«Ростов» показал новый ролик в стиле «Острых козырьков» к матчу против «Спартака»

«Ростов» опубликовал новый ролик к матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Видео снято в стиле популярного сериала «Острые козырки», действие которого проходит в Англии 1920-х годов.

4 апреля в Ростове-на-Дону состоится матч 24-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Спартак». Хозяева с 37 очками занимают седьмое место в РПЛ, гости с 44 очками — на второй строчке.