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«Ростов» показал новый ролик в стиле «Острых козырьков» к матчу против «Спартака»

10:41
Игроки и тренер «Ростова» в промо-ролике перед матчем со «Спартаком». Фото Youtube
Игроки и тренер «Ростова» в промо-ролике перед матчем со «Спартаком». Фото Youtube
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«Ростов» опубликовал новый ролик к матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Видео снято в стиле популярного сериала «Острые козырки», действие которого проходит в Англии 1920-х годов.

4 апреля в Ростове-на-Дону состоится матч 24-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Спартак». Хозяева с 37 очками занимают седьмое место в РПЛ, гости с 44 очками — на второй строчке.

Ростов — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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