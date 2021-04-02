«Ростов» показал новый ролик в стиле «Острых козырьков» к матчу против «Спартака»
10:41
«Ростов» опубликовал новый ролик к матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
Видео снято в стиле популярного сериала «Острые козырки», действие которого проходит в Англии 1920-х годов.
4 апреля в Ростове-на-Дону состоится матч 24-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Спартак». Хозяева с 37 очками занимают седьмое место в РПЛ, гости с 44 очками — на второй строчке.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
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