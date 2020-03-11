«Спартак» показал события вокруг матча с «Краснодаром»
17:33
«Спартак» подготовил видео, посвященное событиям вокруг матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара» (0:1).
— В нашей традиционной рубрике мы собрали для вас все, что осталось «За кадром» встречи, а также самые интересные события, происходившие на «Открытие Арене» до стартового свистка, — отмечается в сообщении.
? За кадром матча #СпартакКраснодар— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 11, 2020
В нашей традиционной рубрике мы собрали для вас все, что осталось «За кадром» встречи, а также самые интересные события, происходившие на «Открытие Арене» до стартового свистка.#Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/U35a7XVrOW
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала