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«Спартак» показал события вокруг матча с «Краснодаром»

17:33

«Спартак» подготовил видео, посвященное событиям вокруг матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара» (0:1).

— В нашей традиционной рубрике мы собрали для вас все, что осталось «За кадром» встречи, а также самые интересные события, происходившие на «Открытие Арене» до стартового свистка, — отмечается в сообщении.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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