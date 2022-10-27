«Спартак» показал на видео, как Мартинс тренировался на велотренажере

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс продолжает набирать форму после травмы.

Московский клуб показал на видео, как Мартинс тренировался на велотренажере.

В сезоне-2022/23 Мартинс забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Спартак».

Из-за мышечного повреждения бедра 25-летний люксембуржец выбыл до конца 2022 года.