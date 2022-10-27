Генич заступился за Тикнизяна, который после матча поссорился с фанатом «Локо»

Спортивный телекомментатор Константин Генич заступился за Наира Тикнизяна после конфликта с болельщиком «Локомотива».

После матча против «Динамо» (1:3) в 14-м туре РПЛ полузащитник вступил в словесную перепалку с одним из фанатов клуба.

— Не думаю, что Наир сошел с ума и при всех просто так начал кричать болельщику «Закрой рот!». Значит, игрока спровоцировали, значит, фанат что-то сказал ему. Понятно, что болельщик переживает за команду, вкладывает душу и финансы, но он не имеет права оскорблять футболиста. Когда футболисты выходят со стадиона через черный ход, не общаясь ни с кем, я их понимаю. Болельщики думают, что игрокам наплевать на клуб, они играют за деньги. Что это за фраза в адрес футболиста: «Я не хочу, чтобы ты играл за мой клуб»? Так нельзя говорить. У меня есть вопросы к уровню игры Тикнизяна. Но его пригласило руководство. До прямых оскорблений доходить нехорошо.

— Тикнизян, как представитель клуба «Локомотива», не имеет права на такое высказывание.

— Не имеет. Если не можешь сдержаться, то иди через черный ход. Тикнизян переборщил? Да. Переживает он за результат? Да. Соответствует уровню «Локомотива»? Это вопрос руководству.