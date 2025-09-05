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Романцев: «Отрицательно отнесся к разговорам о Манчини в «Спартаке»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что агенты итальянского тренера Роберто Манчини предложили его кандидатуру руководству красно-белых.

— Как восприняли информацию про то, что агенты Роберто Манчини предложили его кандидатуру руководству «Спартака»? Хотя «Зенит» с итальянцем в свое время занял лишь пятое место...

— Отрицательно! А как еще можно относиться к тому, что подобные разговоры ведутся при еще работающем тренере и становятся достоянием СМИ?

Не хочу обсуждать достоинства и недостатки коллег — никогда этим не занимался. Даже для такого уважаемого профессионала, как Манчини, не сделаю исключения. Да, в «Зените» у него не получилось. Но он не единственный иностранец, кто не добился результата в России. Вспомните работу Капелло со сборной — он также не сотворил ожидаемых от него чудес. Этот список можно продолжать.

Конечно, у «Спартака» и Станковича непростой период, чем сразу же воспользовались агенты — это их хлеб. А все дальнейшее — в руках руководства клуба, которое все и всегда решает. Я же снова искренне желаю «Спартаку» и Деяну не опускать рук и показать характер. Что всегда отличало красно-белых. Успеха вам, друзья!

Легендарный тренер &laquo;Спартака&raquo; Олег Романцев о&nbsp;шансах Краснодара и&nbsp;ЦСКА на&nbsp;чемпионство, Станковиче, Карпине и&nbsp;лимите.«ЦСКА и «Краснодар» — главные претенденты на чемпионство». Романцев — о Станковиче, Карпине и лимите
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Олег Романцев
Роберто Манчини
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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