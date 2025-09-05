Романцев: «Отрицательно отнесся к разговорам о Манчини в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что агенты итальянского тренера Роберто Манчини предложили его кандидатуру руководству красно-белых.

— Как восприняли информацию про то, что агенты Роберто Манчини предложили его кандидатуру руководству «Спартака»? Хотя «Зенит» с итальянцем в свое время занял лишь пятое место...

— Отрицательно! А как еще можно относиться к тому, что подобные разговоры ведутся при еще работающем тренере и становятся достоянием СМИ?

Не хочу обсуждать достоинства и недостатки коллег — никогда этим не занимался. Даже для такого уважаемого профессионала, как Манчини, не сделаю исключения. Да, в «Зените» у него не получилось. Но он не единственный иностранец, кто не добился результата в России. Вспомните работу Капелло со сборной — он также не сотворил ожидаемых от него чудес. Этот список можно продолжать.

Конечно, у «Спартака» и Станковича непростой период, чем сразу же воспользовались агенты — это их хлеб. А все дальнейшее — в руках руководства клуба, которое все и всегда решает. Я же снова искренне желаю «Спартаку» и Деяну не опускать рук и показать характер. Что всегда отличало красно-белых. Успеха вам, друзья!