«Спартак» почтил память Валентина Гафта, вспомнив его стихотворение о клубе
«Спартак» принес соболезнования в связи со смертью актера и поэта Валентина Гафта.
Пресс-служба красно-белых вспомнила стихотворение Гафта, написанное в честь клуба.
«Два «Спартака» — один в Большом,
Другой в Большом футболе,
Но я бы в театр не пошел,
Когда «Спартак» на поле", — говорится в стихотворении Гафта, опубликованном в Twitter красно-белых.
Два «Спартака» — один в Большом,— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 12, 2020
Другой в Большом футболе,
Но я бы в театр не пошел,
Когда «Спартак» на поле.
Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт.
Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича. pic.twitter.com/wiPPf4aEwz
Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет. Актер был болельщиком «Спартака».
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