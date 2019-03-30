"Спартак" победил "Ахмат" благодаря дублю Адриану и догнал ЦСКА

"Спартак" обыграл "Ахмат" в гостевом матче 21-го тура премьер-лиги (3:1). Дублем в составе красно-белых отметился форвард Луиз Адриану, а также хавбек Денис Глушаков, у грозненцев отличился нападающий Беким Балай.

"Спартак" набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с ЦСКА - при этом у армейцев есть игра в запасе (в воскресенье дома с "Уфой"). 6 апреля эти команды сыграют на стадионе "Открытие Арена" в Москве. "Ахмат" с 27 баллами располагается на 9-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Спартак" (Москва) - 1:3 (1:1)

Голы: Луиз Адриану, 7 - с пенальти (0:1). Балай, 9 (1:1). Луиз Адриану, 68 (1:2). Глушаков, 90+3 (1:3).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Швец, Родолфу (Нижич, 72), Плиев, Шиманьски, Исмаэл, Раванелли (Бериша, 77), Иванов, Балай (Мбенг, 82).

"Спартак" (Москва): Селихов, Рассказов, Джикия, Боккетти, Комбаров (Айртон, 64), Мельгарехо (Ломовицкий, 87), Гулиев, Глушаков, Зе Луиш, Ташаев (Мелкадзе, 60), Луиз Адриану.

Предупреждения: Семенов, 6. Зе Луиш, 16. Плиев, 17. Боккетти, 21. Айртон, 78. Мелкадзе, 83. Гулиев, 90.

Удаление: Семенов, 63 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Болховитин (Ленинградская область).

30 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

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