"Спартак" передал призовые за победу на турнире в Катаре в благотворительный фонд

Футболисты "Спартака" перед матчем 18-го тура российской премьер-лиги с "Краснодаром" передали призовые за победу на турнире в Катаре в благотворительный фонд "Спартак – Детям", информирует пресс-служба красно-белых.

Средства пойдут на лечение и помощь детям на базе Филатовской больницы.

Напомним, что турнир проходил в Катаре с 21 по 29 января. Призовой фонд турнира составил 200 тысяч долларов.

В финале соревнований "Спартак" обыграл "Локомотив" (4:0).

Сегодня на @otkritiearena перед матчем с "Краснодаром" футболисты нашей команды передали призовые за победу в Катаре в фонд @spartakforkids.

⠀

Средства пойдут на лечение и помощь детям на базе Филатовской больницы. 🔴⚪️✊🏻#Спартак #СпартакДетям #Spartak pic.twitter.com/ACaC6AMeCS – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 марта 2019 г.

Все о чемпионате России – здесь