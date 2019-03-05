10:03 | Футбол — РПЛ

"Спартак" передал призовые за победу на турнире в Катаре в благотворительный фонд

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Футболисты "Спартака" перед матчем 18-го тура российской премьер-лиги с "Краснодаром" передали призовые за победу на турнире в Катаре в благотворительный фонд "Спартак – Детям", информирует пресс-служба красно-белых.

Средства пойдут на лечение и помощь детям на базе Филатовской больницы.

Напомним, что турнир проходил в Катаре с 21 по 29 января. Призовой фонд турнира составил 200 тысяч долларов.

В финале соревнований "Спартак" обыграл "Локомотив" (4:0).

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