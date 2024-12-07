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Сегодня, 14:00

«Спартак» — «Пари НН»: что запрещено делать сегодня дисквалифицированному Гончаренко

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко решением КДК РФС дисквалифицирован на два матча (на один из них условно) и не имеет права сегодня руководить командой во время игры со «Спартаком». Что запрещено ему делать?

В пункте 3 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС говорится:

«Дисквалифицированное лицо не должно включаться в протокол матча. Дисквалифицированное лицо может находиться на трибуне во время матча (но не может располагаться в непосредственной близости к игровому полю). Дисквалифицированное лицо не вправе до, во время и после матча, в течение которого реализуется его дисквалификация:

— исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом соревнования (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флэш-интервью);

— находиться в подтрибунном помещении стадиона, где проводится матч, в раздевалках команд и игровой зоне, включая технические зоны;

— связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроки, персоналом команды), посредством любых средств.

Как правило, расположением в непосредственной близости к игровому полю будут считаться случаи, если удаленное лицо будет занимать место в первых четырех рядах нижнего яруса стадиона непосредственно за скамейками запасных команд, если иной вывод не будет сделан с учетом фактических обстоятельств соответствующего дела».

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Виктор Гончаренко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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П
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Маркус Вендел

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Бителло

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 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Фернандо Костанца

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