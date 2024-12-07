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Сегодня, 14:00

Наумов: «Если «Локомотиву» удастся хотя бы одно очко зацепить в этой игре с «Краснодаром», это будет за благо»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром».

«У меня очень тревожные ожидания от завтрашней игры, поскольку «Локомотив» действительно на спаде. Немного не смогли дотерпеть до зимней паузы. Видно, что они и морально, и физически вымотались, от чего и потерялись игра и кураж. Хотя у «Краснодара» сейчас тоже небольшой спад, но он все равно будет фаворитом, так как они будут играть на своей поляне на глазах у тридцати тысяч зрителей, которые будут гнать команду вперед. Если «Локомотиву» удастся хотя бы одно очко зацепить в этой игре, это будет за благо. Победа же будет как подарок для нас», — сказал Наумов «СЭ».

«Краснодар» после 17 туров имеет 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко. «Локомотив» (34 очка) идет четвертым.

Денис Сафронов

ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Ростов – Кр. Советов
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Динамо Мх – Рубин
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 - : -
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