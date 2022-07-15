«Спартак» отправился в Грозный на матч с «Ахматом»

«Спартак» 15 июля отправился в Грозный. В первом туре нового сезон московская команда проведет гостевой матч против местного «Ахмата».

Встреча пройдет 16 июля. Начало матча — 20.00 (мск).

Ранее московский клуб обратились к руководству РПЛ, чтобы объявить минуту молчания в память о бывшем игроке команды Александре Козлове перед началом матча первого тура РПЛ, который скоропостижно скончался 15 июля.