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«Спартак» отправился в Грозный на матч с «Ахматом»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» 15 июля отправился в Грозный. В первом туре нового сезон московская команда проведет гостевой матч против местного «Ахмата».

Встреча пройдет 16 июля. Начало матча — 20.00 (мск).

Ранее московский клуб обратились к руководству РПЛ, чтобы объявить минуту молчания в память о бывшем игроке команды Александре Козлове перед началом матча первого тура РПЛ, который скоропостижно скончался 15 июля.

Александр Козлов. Подробности смерти одного из главных талантов «Спартака». Козлову было всего 29

ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
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 - : -
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