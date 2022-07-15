Митрофанов рассказал, что на исполкоме РФС рассматривалась вариант реформы РПЛ

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что рабочая группа продолжает взаимодействию над новым форматом проведения РПЛ.

— Вам не кажется, что концовка прошлого сезона, стыковые матчи, финал Кубка России говорит о том, что нам нужно отходить от гладкого чемпионата к чему-то более интересному?

— Такие варианты тоже рассматривались и предлагались совместно с рабочей группой.

— Уже сейчас?

— Уже сейчас и мы докладывали об этом на исполкоме в конце мая. Но на тот момент было принято решение, учитывая то, что мы говорим об одном сезоне, резко не проводить изменения самого чемпионата. Вполне возможно, что проведение подобного гибридного кубка даст нам и клубам дополнительную экспертизу и мы отработаем эти варианты на будущее. Мы находимся с клубами в постоянном обсуждении вопрос, как улучшить качество чемпионата, как со спортивной, так и с коммерческой точки зрения, поэтому работа ведется постоянно.