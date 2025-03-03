Дркушич: «Думаю, что «Зенит» вышел бы в плей-офф Лиги чемпионов»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как бы сине-бело-голубые выступили в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

— Уровень РПЛ очень хороший. Мне кажется, кто посмотрел матч «Зенита» и ЦСКА в этом могли убедиться.

— Ты выступал с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов. Как считаешь, чего бы «Зенит» мог добиться в этом турнире?

— «Зенит» — это клуб, который каждый год должен выступать в Лиге чемпионов. У нас много качественных игроков, хорошие командные взаимодействия. Думаю, что мы вышли бы в плей-офф, — сказал Дркушич «СЭ».

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.