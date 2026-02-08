«Спартак» отказал ПСВ в аренде Угальде

Как стало известно «СЭ», ПСВ хотел осуществить переход нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в последние дни трансферного окна. Клуб из Нидерландов предложил аренду с опцией выкупа в 15 миллионов евро, однако красно-белые отказали.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Угальде в 14 миллионов евро. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.

В сезоне-2025/26 на счету костариканца 21 матч во всех турнирах и шесть голов. Он перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года.