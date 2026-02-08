«Локомотив» вырвал победу над «Урарту» в концовке матча

«Локомотив» победил «Урарту» в товарищеском матче на зимних учебно-тренировочных сборах — 3:2. Игра прошла в Дубае (ОАЭ).

На 24-й минуте Нарек Агасарян вывел армянскую команду вперед. На 58-й минуте Никита Салтыков сравнял счет. На 63-й минуте железнодорожники пропустили второй гол, но на последних минутах матча забили два мяча усилиями Даниила Чевардина и Салтыкова.

В воскресенье «Локомотив» проведет еще один товарищеский матч — с «Елимаем». Начало игры — в 15.30 по московскому времени.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 37 очков в 18 турах.