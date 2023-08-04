Мостовой: «Когда я переходил в «Зенит», не осознавал, что выиграю столько титулов»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что у всех, кто попал в команду в последние несколько лет получилась головокружительная карьера.
— Седьмого августа исполняется три года с вашего дебютного матча за «Зенит». За это время выиграны три чемпионства и четыре Суперкубка. Какая-то суперкарьера получается?
— Думаю, у всех, кто попал в этот период, карьера головокружительная. Когда я переходил в «Зенит», наверное, не осознавал, что такое возможно. Очень рад, что сейчас играю с такими футболистами, что у нас так хорошо идет. Постараемся и дальше радовать болельщиков и самих себя. Не хочется останавливаться, от побед никогда не устаешь.
— Вас можно назвать идеальным примером для молодых зенитовцев, находящихся в системе клуба. Сначала выступление за фарм-клуб, затем аренда и возвращение уже в главную команду. Но такой маршрут получается далеко не у всех. Почему?
— У нас очень сильный состав, огромная конкуренция. И нужно дорасти до того момента, когда ты сможешь конкурировать с этими футболистами. Мне помог случай. Поехал на сборы, и там что-то не пошло. Может, стеснялся, сам не свой был, не понимал, что со мной происходит. И меня отпустили в аренду, а Леон Мусаев, который хорошо себя проявил, остался. В «Сочи» у меня резко стало получаться, полетело вверх, а Лео было тяжелее. И когда я вернулся, разница между нами уже была другая. Год в РПЛ — ?большой опыт. В общем, важно правильно выбрать момент, чтобы поехать в аренду в более слабую команду. Должно быть коллективное решение игрока, руководства, тренерского штаба. Это и для клуба хорошо, и для развития футболиста. Круговой, кстати, тоже через это прошел, — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.
25-летний полузащитник провел за основную команду «Зенита» 112 матчей, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2024 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0