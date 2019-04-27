Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт турнира. В игре с "Динамо" (2:0) он забил гол и отдал голевую передачу.

Дзюба по итогам опроса в социальной сети "ВКонтакте" набрал 16 875 голосов (63,77 процента) от общего числа респондентов.

Вторым стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич (3 325 голосов, 12,56 процента). Замкнул тройку нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан, оформивший дубль в матче с "Ростовом" (2:1), – 2 452 голоса, 9,27 процентав.