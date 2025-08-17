Legalbet: «Спартак» может подписать защитника «Утрехта» Эль-Каруани

«Спартак» заинтересован в подписании защитника «Утрехта» Суфьяна Эль-Каруани, сообщает Legalbet.

Отмечается, что переходом 24-летнего марокканца уже занимаются представители нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

Эль-Каруани выступает за «Утрехт» с 2023 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 36 матчей за команду во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 8 результативных передач. В этом сезоне он сыграл один матч в эредивизи и четыре — в квалификации Лиги Европы, где забил один мяч и отдал 4 голевых передачи.

Контракт игрока с «Утрехтом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.