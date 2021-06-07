«Спартак» опубликовал мем с защитником ЦСКА Васиным
20:18
В англоязычном Twitter «Спартака» опубликован мем с защитником ЦСКА Виктором Васиным.
На фото Васин с нападающим «Спартака» Джорданом Ларссоном. «Фил Джонс. Русская версия», — говорится в подписи к фото. Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс известен в том числе благодаря своей гримасе на многих фотографиях, сделанных во время матчей.
Phil Jones: Russian edition ?? pic.twitter.com/EcFy1agQLL— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 7, 2021
До этого «Спартак» был оштрафован за твит после победы над ЦСКА (1:0). «Привет, конюшня», как дела?" - говорилось в сообщении.
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