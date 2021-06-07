Жоау, отец и агент полузащитника «Спортинга» и сборной Португалии Жоау Палиньи, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе ЦСКА к футболисту.

7 июня издание Sport Witness сообщило, что московский клуб сделал запрос о трансферной стоимости полузащитника, которая, по мнению «Спортинга», составляет 30 миллионов евро. Такие же цифры были озвучены «Вулверхэмптону», «Эвертону» и «Лестеру».

Позже агент футболиста опровергал эту новость.

«Мы действительно контактировали с российскими клубами. Однако перейти туда будет нелегко, потому что его цена увеличилась вдвое. Им интересуются несколько английских и испанских клубов», — сказал отец футболиста в беседе с «СЭ».

Соглашение Пальини, который попал в заявку сборной Португалии на Евро-2020, действует до июня 2025 года.

(Данил Алешин)