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«Зенит» интересуется полузащитником «Интера» Видалем

20:38
Артуро Видаль. Фото interlive.it.
Артуро Видаль. Фото interlive.it.
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль входит в сферу интересов «Зенита», сообщает 7 июня interlive.it.

По данным источника, итальянский клуб хочет продать игрока, чтобы избавиться от необходимости платить ему высокую зарплату (8 миллионов евро в год). Сам футболист предпочел бы остаться в Европе и выступать за клуб, который играет в Лиге чемпионов. Поэтому он, скорее всего, отклонит предложение мексиканского клуба «Америка».

Футболистом также интересуются «Марсель» и «Зенит». 34-летний чилиец в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Интер» во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах. Его контракт истекает летом 2022 года.

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