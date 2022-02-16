«Зенит» готов предложить новый контракт Дзюбе, решение должен принять Семак

Как стало известно «СЭ», руководство «Зенита» готово предложить нападающему Артему Дзюбе новый контракт, но окончательное решение по данному вопросу должен принять главный тренер команды Сергей Семак.

На данный момент Семак сомневается, что Дзюба, нынешнее соглашение которого истекает в конце сезона, нужен команде в будущем и не горит желанием оставлять нападающего в команде.

33-летний Дзюба выступает за питерцев с 2015 года. В июле 2020 года он продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1». По окончании текущего сезона контракт может быть автоматически продлен на один год, если Дзюба проведет на поле не менее 70 процентов игрового времени.

Его рыночная стоимость составляет порядка 9 миллионов евро.

В этом сезоне Дзюба провел 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 передач.