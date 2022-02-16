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Сегодня, 09:57

«Зенит» готов предложить новый контракт Дзюбе, решение должен принять Семак

Отдел футбола «СЭ»

Как стало известно «СЭ», руководство «Зенита» готово предложить нападающему Артему Дзюбе новый контракт, но окончательное решение по данному вопросу должен принять главный тренер команды Сергей Семак.

На данный момент Семак сомневается, что Дзюба, нынешнее соглашение которого истекает в конце сезона, нужен команде в будущем и не горит желанием оставлять нападающего в команде.

33-летний Дзюба выступает за питерцев с 2015 года. В июле 2020 года он продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1». По окончании текущего сезона контракт может быть автоматически продлен на один год, если Дзюба проведет на поле не менее 70 процентов игрового времени.

Его рыночная стоимость составляет порядка 9 миллионов евро.

В этом сезоне Дзюба провел 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 передач.

Артем Дзюба
ФК Зенит
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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Максимилиано Кофрие

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Спартак

 10 1 2
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