Источник в Италии сообщил, что «Спартак» претендует на Мхитаряна
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может покинуть римский клуб в зимнее трансферное окно. Его контракт с «волками» истекает летом 2022 года, но римляне не торопятся продлевать соглашение, сообщает TMW со ссылкой на Tuttosport.
Интерес к 32-летнему армянину проявляет целый ряд клубов, в том числе московский «Спартак». Также большой интерес к нему есть в Англии и Испании.
Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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