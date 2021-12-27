Источник в Италии сообщил, что «Спартак» претендует на Мхитаряна

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может покинуть римский клуб в зимнее трансферное окно. Его контракт с «волками» истекает летом 2022 года, но римляне не торопятся продлевать соглашение, сообщает TMW со ссылкой на Tuttosport.

Интерес к 32-летнему армянину проявляет целый ряд клубов, в том числе московский «Спартак». Также большой интерес к нему есть в Англии и Испании.

Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.