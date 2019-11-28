Социальная сеть «Одноклассники» с помощью специального сервиса провела исследование публикаций и комментариев пользователей с упоминаниями популярных спортсменов и клубов в этом году.В тройку самых обсуждаемых клубов вошли «Реал» и «Локомотив», а самым обсуждаемым оказался «Спартак».

Отмечается, что самым обсуждаемым спортсменом стал Хабиб Нурмагомедов, причем он опередил даже Павла Мамаева и Александра Кокорина. В пятерку также попали лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, попал в топ-10 самых популярных спортсменов в Одноклассниках, но по числу упоминаний уступил аргентинцу более чем в 1,5 раза. В пятерку самых популярных футболистов также попал нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

В фигурном катании лидером по упоминаниям стала олимпийская чемпионка Алина Загитова, опередившая Евгению Медведеву почти в два раза. Тройку самых обсуждаемых фигуристок замкнула двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Среди хоккеистов, помимо Овечкина, пользователи сети чаще всего обсуждали Евгения Кузнецова и Артемия Панарина. В единоборствах тройку самых популярных персон вместе с Нурмагомедовым составили Федор и Александр Емельяненко.

Топ-10 спортивных клубов по числу упоминаний в Одноклассниках выглядит следующим образом:

1. «Спартак»

2. «Реал»

3. «Локомотив»

4. «Барселона»

5. «Арсенал»

6. «Зенит»

7. «Динамо»

8. ЦСКА

9. «Челси»

10. «Ювентус»

Топ-10 спортсменов по числу упоминаний в сети

1. Хабиб Нурмагомедов

2. Павел Мамаев

3. Александр Кокорин

4. Лионель Месси

5. Александр Овечкин

6. Криштиану Роналду

7. Артем Дзюба

8. Алина Загитова

9. Федор Емельяненко

10. Евгения Медведева