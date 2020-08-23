«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом». Баринов и Алексей Миранчук получили травмы в первом тайме

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. Красно-белые взяли верх со счетом 2:1.

Счет в матче открыли железнодорожники: отличился Мурило. Но во второй половине хозяева переломили ход встречи и вырвали победу благодаря точным ударам Джордана Ларссона и Александра Соболева.

В первом тайме «Локомотив» потерял из-за травмы полузащитником Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. Причем у Баринова подозрение на серьезное повреждение крестообразных связок.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 2:1 (0:1)

Голы: Мурило, 10 (0:1). Ларссон, 53 (1:1). Соболев, 81 (2:1).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Зобнин, Умяров (Ещенко, 90+2), Крал, Айртон, Ларссон (Тил, 90+2), Понсе (Соболев, 58), Бакаев (Глушенков, 79).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Мурило, Чорлука, Рыбус, Ал.Миранчук (Рыбчинский, 36. Лисакович, 84), Баринов (Магкеев, 18), Крыховяк, Ант.Миранчук, Эдер (Камано, 84), Смолов (Жемалетдинов, 85).

Предупреждения: Баринов, 5. Рыбус, 41. Крыховяк, 44. Чорлука, 69. Рыбчинский, 80. Умяров, 86. Гильерме, 90+5.

Судьи: Карасев. Сафьян, Шаламберидзе (все — Москва).

ВАР: Кукуян (Сочи). Богданов (Верея).

23 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена».