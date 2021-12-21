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«Новогоднего клипа не будет». «Рубин» вернулся в соцсети

22:55
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Казанский «Рубин» спустя неделю вернулся в социальные сети. Клуб объявил, чтобы болельщики не ждали нового клипа на Новый год.

Отметим, что после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ большая часть аккаунтов «Рубина» в социальных сетях оказалась неактивной.

Новое сообщение появилось на всех основных платформах: ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram и Tik Tok. При этом Youtube-канал казанского клуба остается пустым.

«Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 22 очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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