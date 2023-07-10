«Все дороги ведут к «Спартаку». Красно-белые объявили о покупке Медины шуточным роликом
«Спартак» опубликовал видеоролик, посвященный переходу в команду полузащитника Хесуса Медины, который до этого играл за ЦСКА.
В видео футболист садится в автомобиль, после чего ему на телефон приходит сообщение с текстом: «Хесус, не садись в машину». Затем игрок просит, чтобы его отвезли на «ВЭБ Арену» — домашний стадион ЦСКА.
После этого к парагвайцу поворачивается бывший вратарь и технический координатор «Спартака» Артем Ребров, который объясняет хавбеку: «Никакой «ВЭБ Арены». Затем показывается, что машина едет на «Открытие Арену» — стадион «Спартака».
Медина подписал контракт со «Спартаком» до конца июня 2026 года. Футболист будет выступать за красно-белых под 19-м номером.
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3
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|0
|0
|0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
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|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
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|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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