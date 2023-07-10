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«Все дороги ведут к «Спартаку». Красно-белые объявили о покупке Медины шуточным роликом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» опубликовал видеоролик, посвященный переходу в команду полузащитника Хесуса Медины, который до этого играл за ЦСКА.

В видео футболист садится в автомобиль, после чего ему на телефон приходит сообщение с текстом: «Хесус, не садись в машину». Затем игрок просит, чтобы его отвезли на «ВЭБ Арену» — домашний стадион ЦСКА.

После этого к парагвайцу поворачивается бывший вратарь и технический координатор «Спартака» Артем Ребров, который объясняет хавбеку: «Никакой «ВЭБ Арены». Затем показывается, что машина едет на «Открытие Арену» — стадион «Спартака».

Медина подписал контракт со «Спартаком» до конца июня 2026 года. Футболист будет выступать за красно-белых под 19-м номером.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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