Алдонин назвал вызывающим переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал «СЭ» переход парагвайского хавбека Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Переход в состав прямого конкурента — это вызывающе. Но я бы не сказал, что Медина — незаменимый футболист. Он — игрок обоймы, но точно не тот, потеря которого могла бы сказаться на результатах команды. Поэтому я не вижу в этом ничего ужасного для клуба. Но, конечно, это выглядит вызывающе. Болельщикам ЦСКА из-за перехода Медины переживать уж точно не стоит. Хотелось бы, чтобы у армейцев был не только сильный состав, но и сильная скамейка. Нужно усиление. Если найдут достойную замену — это не потеря», — сказал Алдонин «СЭ».
По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за Медину около 7,5 миллиона евро. 26-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
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4
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
|Динамо
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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