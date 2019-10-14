«Спартак» начал презентацию нового главного тренера команды Доменико Тедеско.

Пресс-конференция на стадионе «Открытие Арена» стартовала более чем с часовым опозданием. В ней также принимает участие генеральный директор красно-белого клуба Томас Цорн.

В понедельник, 7 октября, красно-белые завершили переговоры с 34-летним специалистом. По данным «СЭ», речь шла о договоре с московским клубом на срок 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон с учетом бонусов за достижения. После визита в Москву тренер вернулся в Германию для улаживания деталей разрыва действующего соглашения с «Шальке», а в начале выходных дал положительный ответ.

Сегодня утром Тедеско в сопровождении своего ассистента Андреаса Хинкеля и генерального директора «Спартака» Томаса Цорна вышел на свою первую тренировку в качестве главного тренера красно-белых. Он был представлен футболистам, которые в настоящее время не находятся в расположении сборных.

Тедеско возглавлял «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го, когда был отстранен от работы. Его соглашение было рассчитано до 2022 года.

«Спартак» уволил главного тренера Олега Кононова в воскресенье, 29 сентября, после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. В гостевой игре 12-го тура с «Краснодаром» (1:2) в воскресенье, 6 октября, командой руководил бывший помощник главного тренера Сергей Кузнецов.

Красно-белые с 14 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, вышли в 1/8 финала Кубка и при этом не прошли отбор в Лигу Европы.

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