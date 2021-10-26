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«Спартак» обратился в Роспотребнадзор по поводу квоты на домашние матчи в ноябре

18:39
Трибуны &quot;Открытие Арены&quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Трибуны &amp;quot;Открытие Арены&amp;quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» официально обратился в органы Роспотребнадзора с просьбой разрешить посещаемость домашних матчей в ноябре в размере 30 процентов от вместимости «Открытие Банк Арены».

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин установил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в связи с распространением коронавируса. На этот период запрещено проведение массовых спортивных мероприятий со зрителями без согласования с Роспотребнадзором.

Организация уже дала добро красно-белым на проведение встречи 13-го тура РПЛ с «Ростовом» с 13 300 болельщиками на трибунах — как это было на последних четырех играх в Тушине с «Легией», «Уфой», «Динамо» и «Лестером».

Сейчас клуб ожидает ответа по матчам с «Локомотивом» (7 ноября) и «Наполи» (24 ноября).

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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