Газизов заявил, что его не касается последнее решение арбитражного суда по «Спартаку»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что его не касается последнее решение суда по «Спартаку».

26 октября юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака», сообщила, что московский арбитражный суд удовлетворил апелляцию компании «Капитальные активы», одного из акционеров «Спартака», на вердикт арбитража о признании законным решения совета директоров клуба передать полномочия председателю совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с Газизовым.

«Здесь претензии к Федуну, а не ко мне. Они отказались от претензий ко мне, меня эти вещи не касаются. Это внутрикорпоративный спор, который всегда может быть между акционерами», — приводит слова Газизова ТАСС.

Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.