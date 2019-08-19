«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с ЦСКА

«Спартак» в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА обратился к болельщикам с просьбой заблаговременно приезжать на стадион «Открытие Арена».

— Вход на арену откроется за два часа до начала матча, — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака». — Просим вас прибывать на стадион заблаговременно и с пониманием относиться к возможным очередям на входе.

Напоминаем вам о том, что въезд на территорию будет осуществляться строго по пропускам. Также добраться до арены можно с помощью метрополитена (станции «Спартак», «Тушинская»).

Обращаем ваше внимание на новую нумерацию входных павильонов. Номера павильонов обозначены на приведенной ниже схеме от 1 до 7.

К проносу на территорию стадиона допускается ручную кладь, размерами не превышающая 20х20х25 см. Доводим до вашего сведения, что камеры хранения теперь располагаются в павильоне 7 с южной стороны, а также в павильоне 1 с северной стороны.

Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков на стадионе во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе матча. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года в силу вступил закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил предусматривается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же арест сроком до 15 суток с последующим запретом на посещение матчей сроком от года до семи лет.